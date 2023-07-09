⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ижевск

Ижевск
Профиль пользователя OlesyaOlesya

фото пользователя OlesyaOlesya

О себе

27 лет,общение, настолки, музыка, дэткор и не только

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏢 Работа

События пользователя

Ижевск → пообщаться

Здесь должен быть какой-то заголовок, но я не знаю какой

маленькое фото пользователя Stalker22
маленькое фото пользователя Denis0108
маленькое фото пользователя Af3na
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подруг) 💅🏻

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя NikkiStarikova

Краснодар → пообщаться

Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → пообщаться

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Давайте поговорим на тему того, как не вестись на поводу мудаков

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Vityusha28

Москва → пообщаться

Очень грустненько :( ✨

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Viks17

Челябинск → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Amac

Санкт-Петербург → пообщаться

На лайте, давайте создадим тёплый чат☺️

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ижевск

маленькое фото пользователя Bina
маленькое фото пользователя Sinekrilaya
маленькое фото пользователя nnnnnnnika
маленькое фото пользователя Prado
маленькое фото пользователя Karlenie
маленькое фото пользователя Cvbn
маленькое фото пользователя SibaSS
маленькое фото пользователя DanllL
маленькое фото пользователя Darya_Tsven
маленькое фото пользователя Wolf_777
маленькое фото пользователя Polinka555
маленькое фото пользователя Goro
маленькое фото пользователя Australian
маленькое фото пользователя Sanek187
маленькое фото пользователя Renata18
маленькое фото пользователя Anita03
маленькое фото пользователя Credos
маленькое фото пользователя Miha95
маленькое фото пользователя Alto
маленькое фото пользователя Kanat
маленькое фото пользователя IgorLivshits2017
маленькое фото пользователя danilinsasha
маленькое фото пользователя Max.im
маленькое фото пользователя No_Love
маленькое фото пользователя lighthouse
маленькое фото пользователя Foxdreams
маленькое фото пользователя GW55
маленькое фото пользователя Kris2002

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам