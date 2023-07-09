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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя OlesyaOlesya
О себе
27 лет,общение, настолки, музыка, дэткор и не только
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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