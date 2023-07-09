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Ижевск
Профиль пользователя Natasita

фото пользователя Natasita

О себе

Привет, увлекаюсь танцами. Люблю гулять, фотографироваться и путешествовать
Ищу новых знакомств и интересного общения

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Просто погулять, пофоткаться

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