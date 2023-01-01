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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя NastyaB
О себе
Нравится k-pop и дорамы, любое занятие может заинтересовать, люблю творчество, но не очень
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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