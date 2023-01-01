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Ижевск
Профиль пользователя NastyaB

фото пользователя NastyaB

О себе

Нравится k-pop и дорамы, любое занятие может заинтересовать, люблю творчество, но не очень

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Хочу познакомиться, погулять, посмотреть фильмы, найти друзей

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