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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя Monita
О себе
Очень люблю кататься на велосипеде,гулять,играть в настольные игры.Люблю спорт и все,что с ним связано.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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