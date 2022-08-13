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Ижевск
Профиль пользователя Monita

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О себе

Очень люблю кататься на велосипеде,гулять,играть в настольные игры.Люблю спорт и все,что с ним связано.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Ижевск → пообщаться

Поговорить о жизни,об отношениях окружающих,о фильмах

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Прогуляться, перекусить)

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