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Ижевск
Профиль пользователя MeTaJIJIiST

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фото #2 пользователя MeTaJIJIiST

О себе

В музыке меломан,чаще слушаю металл или альтернативный рок.
Любимый вид спорта рэгби.
Люблю прогулки,походы.
Также люблю видеоигры,комиксы и аниме.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ижевск → пообщаться
Ищу единомышленника
Ижевск → пообщаться
Новые впечатления

Участие в других событиях

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