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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя Mariya7772
О себе
"ЗА" общение с новыми людьми😊
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
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Участие в других событиях
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