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Ижевск
Профиль пользователя Mariya7772

фото пользователя Mariya7772

О себе

"ЗА" общение с новыми людьми😊

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, пока теплые деньки

маленькое фото пользователя Monita
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 179 участников

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

Откликнулось 9 участников

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