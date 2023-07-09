Мне 29 лет. Открытая, добрая. 10 лет не жила в Ижевске. Хочу найти подруг)

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

Ищешь друзей и компанию в городе Ижевск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ижевск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.