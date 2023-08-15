Чуткий собеседник, готов слушать других людей часами. Работаю репетитором по инф. и АЯ Играю в genshin, OW2, HSR, в остальное время смотрю онеме. Люблю настолки, рок и синтвейв. Хочу с кем-нибудь общаться до рассвета.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ижевск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.