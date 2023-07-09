Ижевск
Профиль пользователя Kungfury

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О себе

Работаю айти, мечтаю стать пилотом.
Катаюсь на велосипеде, люблю пешие прогулки на природе.
Читаю фантастику, особенно советские космо темы.
Хочу найти компанию для игры в настолки.

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Ижевск → активный отдых

Покатушки на велосипеде, район старый аэропорт.

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