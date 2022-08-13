Ижевск
Профиль пользователя Kris2002

фото пользователя Kris2002

О себе

Занимаюсь волонтёрством, театром, люблю петь, занималась раньше вокалом тоже.
Сейчас работаю и учусь

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeriya9920
Москва → Другое

Ищу подруг для общения по душам, время препровождения

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