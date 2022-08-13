В данный момент очень нуждаюсь в общении. Люблю делать что-то своими руками: плести, вышивать, ремонтировать.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → Другое Для вселенского и всеобъемлющего сна

Москва → Другое Просто поболтать и развеять скуку

Мурманск → Другое Кто умеет в разговор?

Москва → Другое Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)

Москва → Другое Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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