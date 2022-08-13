Ижевск
Профиль пользователя Krianna

фото пользователя Krianna

О себе

В данный момент очень нуждаюсь в общении. Люблю делать что-то своими руками: плести, вышивать, ремонтировать.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Ижевск → пообщаться

Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках

Ижевск → пообщаться

Найтu друзей для общения

Москва → пообщаться

С добрыми и понимающими людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

маленькое фото пользователя ArtSky
Москва → Другое

Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)

маленькое фото пользователя ViktorV
Москва → Другое

Разговоры разговаривать🫠

маленькое фото пользователя Sergio_Z
Москва → Другое

Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)

маленькое фото пользователя Aquarius
Мурманск → Другое

Кто умеет в разговор?

маленькое фото пользователя Vadim0193
Москва → Другое

Пообщаться, встретиться, прогуляться в хорошей компании) Москва 🏙️

маленькое фото пользователя DanllL
Ижевск → Другое

Пообщаемся на любые темы

маленькое фото пользователя Alex_koff
Москва → Другое

Пообщаться, перекинуться мемами, черный юмор ван лав

маленькое фото пользователя Valeriy_w8
Москва → Другое

Просто поболтать и развеять скуку

маленькое фото пользователя Kumeii
Москва → Другое

Для вселенского и всеобъемлющего сна

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