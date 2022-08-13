Ижевск
Профиль пользователя Krianna
О себе
В данный момент очень нуждаюсь в общении. Люблю делать что-то своими руками: плести, вышивать, ремонтировать.
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Рязань → Другое
🙂Разговоры на свободную тему 🙃
Москва → Другое
Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)
Москва → Другое
Разговоры разговаривать🫠
Москва → Другое
Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)
Мурманск → Другое
Кто умеет в разговор?
Москва → Другое
Пообщаться, встретиться, прогуляться в хорошей компании) Москва 🏙️
Ижевск → Другое
Пообщаемся на любые темы
Москва → Другое
Пообщаться, перекинуться мемами, черный юмор ван лав
Москва → Другое
Просто поболтать и развеять скуку
Москва → Другое
Для вселенского и всеобъемлющего сна
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