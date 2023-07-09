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Ижевск
Профиль пользователя Julia01

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фото #2 пользователя Julia01

О себе

Я иногородняя, студентка, уже 3 год одна в чужом городе. Слишком явно ощущаю одиночество. Очень люблю активный отдых, но даже гулять не с кем. Иногда бываю токсична по причине усталости или плохого настроения

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris2002
Ижевск → Другое
Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться
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