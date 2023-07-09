Ижевск
Профиль пользователя irina_k
О себе
Люблю активный отдых, новые места, новые увлечения. Занимаюсь волонтерством и ещё никогда не была в клубе 😅. Так сложилось, что у меня нет подруг в Ижевске и я очень бы хотела найти близкого по душе человека (мне 21)
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.