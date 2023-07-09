Ижевск
Профиль пользователя ILYA90
О себе
Мини походы выходного дня
Вечерние прогулки
Настольный теннис в парке Драгунова
Хочу попробовать сыграть в большой теннис.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр
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