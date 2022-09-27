Ижевск
Профиль пользователя Hot_Snow
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)
Муром → Другое
Пошли общаться)
Нижний Новгород → Другое
Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться
Новомосковск → Другое
Может в шахматы?
Набережные Челны → Другое
Ну как вам там после 30 живется?)
Ульяновск → Другое
Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам
Челябинск → Другое
Поговорить о жизни
Вологда → Другое
Общение, дружба о жизни
Йошкар-Ола → Другое
Поиграть в настройки, погамать по сетке😂
Уфа → Другое
Обо всём понемногу
Челябинск → Другое
Прогуляться, пообщаться/пообщаться онлайн. Поиграть во что нибудь
Ижевск → Другое
Как подготовить близких к концу?
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