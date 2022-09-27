Ижевск
Профиль пользователя Hot_Snow

фото пользователя Hot_Snow
фото #2 пользователя Hot_Snow

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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