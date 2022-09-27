Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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Ижевск → Другое Как подготовить близких к концу?

Челябинск → Другое Прогуляться, пообщаться/пообщаться онлайн. Поиграть во что нибудь

Йошкар-Ола → Другое Поиграть в настройки, погамать по сетке😂

Ульяновск → Другое Найти друзей и подруг для общения и игр по вечерам

Набережные Челны → Другое Ну как вам там после 30 живется?)

Новомосковск → Другое Может в шахматы?

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Москва → Другое Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ижевск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.