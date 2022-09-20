Ижевск
Профиль пользователя heycoro

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О себе

Увлекаюсь азиатской культурой, калистеникой, саморазвитием. Изредка играю в лол. Прокачиваю свою социалку. Ю ноу, блин

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Кофе/бабл ти, новые знакомства после работы:)

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