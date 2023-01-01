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Ижевск
Профиль пользователя Elena98

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О себе

Мне 25 лет, в Ижевске переехала недавно)
Хочу найти подругу или подруг для совместного времяпровождения)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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