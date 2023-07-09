Техническое образование и специальность. Психотерапия пройдена. Люблю поговорить о мемах, росте цен и кошках. Нравится пробовать новые блюда, еда - часть радости жизни. Телец ( типичный, да). Знаю что такое ao3. Игры - Genshin Impact, StarRail. Много езжу за рулём.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏢 Работа

☣️ Токсичность

Ижевск → пообщаться Коты, геншин, мемы, бытие в 30 лет, все это можем иронично обсудить 😁

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