Ижевск
Профиль пользователя Eksa
О себе
Техническое образование и специальность. Психотерапия пройдена.
Люблю поговорить о мемах, росте цен и кошках. Нравится пробовать новые блюда, еда - часть радости жизни. Телец ( типичный, да).
Знаю что такое ao3. Игры - Genshin Impact, StarRail. Много езжу за рулём.
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
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