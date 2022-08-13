Ижевск
Профиль пользователя Eka35
О себе
Осознанность, смена окружения, начинающая страстная путушественница, читаю все книги по саморазвитию подряд, смотрю много сериалов и шоу, хочу стать лучшей версией себя, каким бы это ни было клише)) Хочу найти подругу, с которой можно много смеяться и разговаривать на любые темы🤗
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
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