Осознанность, смена окружения, начинающая страстная путушественница, читаю все книги по саморазвитию подряд, смотрю много сериалов и шоу, хочу стать лучшей версией себя, каким бы это ни было клише)) Хочу найти подругу, с которой можно много смеяться и разговаривать на любые темы🤗

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Ижевск → пообщаться Срочно нужна веселая, остроумная, ресурсная подруга!😊 Я такая, а ты?🙃

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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