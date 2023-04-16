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Ижевск
Профиль пользователя Darya_Tsven

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О себе

Я слушаю от Вивальди до инстасамки и тяжелого рока, люблю литературу - классику, сейчас увлеклась психологией, хочу создать книжный клуб, люблю шутить и не люблю границы в юморе :)

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 💩 Шутки про говно 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия

Не нравится:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить
Собрание литературного кружка
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