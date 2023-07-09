Воспитываю 30 детей и одну собаку 😌 В свободное время люблю читать фэнтези, приключенческие романы. Убегаю от реальности в лапы сериалов 🙃

Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

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Ижевск → Другое Пойдём гулять, и просто обещаться по душам и с кем нибудь подружиться

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ижевск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.