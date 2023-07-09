Ижевск
Профиль пользователя Check_sun
О себе
Воспитываю 30 детей и одну собаку 😌
В свободное время люблю читать фэнтези, приключенческие романы. Убегаю от реальности в лапы сериалов 🙃
Профиль обновлён 25 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
🏢 Работа 🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
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