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Ижевск
Профиль пользователя Cat_with_glasses

фото пользователя Cat_with_glasses

О себе

Развиваю чувство юмора.
Пытаюсь выжить днём и пожить чуть-чуть вечером.
Предпочитаю бумажные книги электронным.
Прокачиваю коммуникативные навыки.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💩 Шутки про говно

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

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маленькое фото пользователя Yojeg
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулся 121 участник

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