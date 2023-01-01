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Ижевск
Развиваю чувство юмора.
Ижевск
Профиль пользователя Cat_with_glasses
О себе
Развиваю чувство юмора.
Пытаюсь выжить днём и пожить чуть-чуть вечером.
Предпочитаю бумажные книги электронным.
Прокачиваю коммуникативные навыки.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога💩 Шутки про говно
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
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