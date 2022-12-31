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Ижевск
Профиль пользователя Anbrel

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О себе

Не курю.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💨 Кальян 💩 Шутки про говно

События пользователя

Ижевск → собрать компанию
🧍‍♂️хочу по общяться, познакомиться, хорошо провести время 🤵🌹,
Ижевск → прогуляться, перекусить
Хорошо провести вечер, 🤵🌹с прекрасной половинкой💋

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Qwas4414Qw
Ижевск → Другое
Прогуляется
маленькое фото пользователя OksanaVita
Ижевск → Другое
Хотелось бы встретить людей по душе.
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