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Ижевск
Ижевск
Профиль пользователя Anbrel
О себе
Не курю.
Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль
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