Ижевск
Профиль пользователя Alto
О себе
Съездить в Пермь, Екат, Казань на выходные? Не проблема!
Все бросить и уехать на Каму?
Да я только за!
Вырваться из городской суеты в парк?
Да, пожалуйста!
Профиль обновлён 10 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа
События пользователя
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