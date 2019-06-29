Ижевск
Профиль пользователя Alto

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О себе

Съездить в Пермь, Екат, Казань на выходные? Не проблема!
Все бросить и уехать на Каму?
Да я только за!
Вырваться из городской суеты в парк?
Да, пожалуйста!

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

События пользователя

Ижевск → прогуляться, перекусить

Сменим обстановку?)

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