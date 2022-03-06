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Ивантеевка
Профиль пользователя Volia

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О себе

Люблю новые и интересные места, прогулки, кафе, кино, танцы, книги, саморазвитие, творчество, искусство, красоту, эстетика, музыку.
Также нравится бильярд американский, боулинг, танцевать сальсу

В принципе, открыта к новым впечатлениями, активностям - по мере возможности и внутреннего отклика.

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь

События пользователя

Ивантеевка → активный отдых
Поиграть в бильярд, наст теннис, боулинг, тир, кафе. С мужчиной
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