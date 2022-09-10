Ивантеевка
Профиль пользователя Niko86
О себе
Хожу на исторический танцы балы
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📺 Политика
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Ищу друзей)
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