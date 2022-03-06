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Ивантеевка
Профиль пользователя Mikaelka

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фото #2 пользователя Mikaelka

О себе

Ищу подругу/друга!!!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Есть тут любители котиков?!)

Участие в других событиях

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Москва → Другое
Завести близких друзей✨
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Москва → Другое
Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться
маленькое фото пользователя Viskas
Москва → Другое
Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.
маленькое фото пользователя Kotik_katysha
Москва → Другое
Девчонки пишите пожалуйста
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