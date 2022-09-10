Ивантеевка
Профиль пользователя Lev_p

фото пользователя Lev_p

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика

События пользователя

Ивантеевка → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя Merlianna
Москва → Другое

Собраться в дискорде небольшой компанией, познакомиться, поболтать

маленькое фото пользователя Toxic
Санкт-Петербург → Другое

Просто смотрю принцип приложения)

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