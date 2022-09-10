Ивантеевка
Профиль пользователя Juliya.V

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О себе

Занимаюсь гимнастикой, растяжкой, интересуюсь искусством, люблю посещать различные культурные мероприятия.

Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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