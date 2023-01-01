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Ивантеевка
Ивантеевка
Профиль пользователя Akenen
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
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