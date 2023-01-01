Иваново
Профиль пользователя Valeria.2002
О себе
Люблю разную музыку, реп, к-pop, русский поп, рок иногда заходит классика да и вообще раз на раз не приходится и поэтому нет определённого жанра. Играю в геншин инпакт в свободное время, так же обожаю читать книги по психологии и саморазвитию, хотя от жарких романов и детективов не отказываюсь, просмотр дорам в последние 7 лет составляет не малую часть моей жизни, было бы круто найти единомышленника в этой зоне, можно будет вместе смотреть а потом обсуждать просмотренное, ещё иногда смотрю аниме но это происходит не так часто, в большинстве скучных деньков я просто залипаю в ютуб над просмотром юмористических или раследовптельских видео.
Была в сети на прошлой неделе
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