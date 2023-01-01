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Иваново
Профиль пользователя Valeria.2002

фото пользователя Valeria.2002

О себе

Люблю разную музыку, реп, к-pop, русский поп, рок иногда заходит классика да и вообще раз на раз не приходится и поэтому нет определённого жанра. Играю в геншин инпакт в свободное время, так же обожаю читать книги по психологии и саморазвитию, хотя от жарких романов и детективов не отказываюсь, просмотр дорам в последние 7 лет составляет не малую часть моей жизни, было бы круто найти единомышленника в этой зоне, можно будет вместе смотреть а потом обсуждать просмотренное, ещё иногда смотрю аниме но это происходит не так часто, в большинстве скучных деньков я просто залипаю в ютуб над просмотром юмористических или раследовптельских видео.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🎮 Видеоигры📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Иваново → прогуляться, перекусить

Хочу найти новый интересных людей с которыми можно будет в последующем дружить

маленькое фото пользователя turbodashulyk
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 49 участников

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