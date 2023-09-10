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Иваново
В меру общительная, дружелюбная девушка :)
Иваново
Профиль пользователя turbodashulyk
О себе
В меру общительная, дружелюбная девушка :)
Ищу себе друзей или компанию для общения и встреч в г. Иваново. Увлекаюсь ПК играми (дота, геншин или что предложите), танцами, рисованием. Люблю в выходные сходить куда-нибудь в клуб с компанией или посидеть в кальянной. Также не против сходить куда-нибудь на концерт или собраться в поездку. Вообщем все можно обговорить, отношений не ищу, только веселую компанию :)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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