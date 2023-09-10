О себе

В меру общительная, дружелюбная девушка :)

Ищу себе друзей или компанию для общения и встреч в г. Иваново. Увлекаюсь ПК играми (дота, геншин или что предложите), танцами, рисованием. Люблю в выходные сходить куда-нибудь в клуб с компанией или посидеть в кальянной. Также не против сходить куда-нибудь на концерт или собраться в поездку. Вообщем все можно обговорить, отношений не ищу, только веселую компанию :)