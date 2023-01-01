⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иваново
Иваново
Иваново
Профиль пользователя Ruslan96
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Иваново
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам