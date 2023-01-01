⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иваново

Иваново
Профиль пользователя Ruslan96

фото пользователя Ruslan96

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Иваново → прогуляться, перекусить

С удовольствием пообщаюсь в сети или пройдусь по городу в выходные)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeria.2002

Иваново → прогуляться, перекусить

Хочу найти новый интересных людей с которыми можно будет в последующем дружить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Alexrig

Иваново → прогуляться, перекусить

В холодные осенние дни надо объединяться)

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Иваново

маленькое фото пользователя Rim34
маленькое фото пользователя Daria85
маленькое фото пользователя Mitexa
маленькое фото пользователя Smolin
маленькое фото пользователя Yulia95
маленькое фото пользователя Hindi
маленькое фото пользователя YourAugust
маленькое фото пользователя turbodashulyk
маленькое фото пользователя Alexrig
маленькое фото пользователя Elmir
маленькое фото пользователя evgen44
маленькое фото пользователя Alex2384
маленькое фото пользователя Aleksandr_sol
маленькое фото пользователя Ala37
маленькое фото пользователя TIGRA
маленькое фото пользователя Miianeli
маленькое фото пользователя Marina19991
маленькое фото пользователя Olesya04
маленькое фото пользователя Vikki1609
маленькое фото пользователя Mnbvcxz
маленькое фото пользователя AZIZBEK
маленькое фото пользователя mashamertvec
маленькое фото пользователя Goodness
маленькое фото пользователя Mila01
маленькое фото пользователя Maik23
маленькое фото пользователя Alex_Alex
маленькое фото пользователя Nikitka2685
маленькое фото пользователя Sfhgcvb

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам