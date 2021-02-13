Нравиться общаться на многие темы, правда иногда бывает не с кем, сменил круг общения.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🍷 Алкоголь

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Иваново.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.