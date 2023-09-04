⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Иваново

Иваново
Профиль пользователя Kristina_ti

фото пользователя Kristina_ti

О себе

Мне 27 лет. По знаку Стрелец
Я трудоголик (звучит, как алкоголик)😅
Изначально ищу себе соседку для совместного проживания в Москве, (двушку или евро), а теперь хочу еще найти и подружку по душе и по интересам😊Только хорошего человека!
Имея качества: эмпатии,честности, доброты, мудрости и целецстремленности!
С другими людьми мне трудно вести близкие отношения.
Стараюсь вести здоровый образ жизни, не ем свинину и пью кофе без сахара😅
По интересам: фитнесс-бизнес, психология.
По целям: хочу свою квартиру студию в Москве, для сдачи посуточно😅

По характеру: спокойная, иногда как удав, прямолинейная, порядочная, жизнерадостная, глупой себя не считаю!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

События пользователя

Иваново → прогуляться, перекусить

Ищу подружку, для бесед и классного времяпревождения.

Москва → пообщаться

Ищу соседку для проживания Москва

маленькое фото пользователя Lesya97
Откликнулся 1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Иваново

маленькое фото пользователя Sfhgcvb
маленькое фото пользователя Olesya04
маленькое фото пользователя Valeria.2002
маленькое фото пользователя 456thxcvbh
маленькое фото пользователя HromoiHomyak
маленькое фото пользователя Yulia95
маленькое фото пользователя Masca.ridens
маленькое фото пользователя mashamertvec
маленькое фото пользователя Maik23
маленькое фото пользователя evgen44
маленькое фото пользователя Optimist
маленькое фото пользователя Katusha
маленькое фото пользователя Goodness
маленькое фото пользователя Raki
маленькое фото пользователя turbodashulyk
маленькое фото пользователя Maks689
маленькое фото пользователя Mitexa
маленькое фото пользователя Viktor37
маленькое фото пользователя Nikitka2685
маленькое фото пользователя Mnbvcxz
маленькое фото пользователя NastiaD
маленькое фото пользователя Andrey85
маленькое фото пользователя YourAugust
маленькое фото пользователя Hindi
маленькое фото пользователя Vikki1609
маленькое фото пользователя Alex37
маленькое фото пользователя TIGRA
маленькое фото пользователя Alexrig

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам