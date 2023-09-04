Иваново
Профиль пользователя Kristina_ti
О себе
Мне 27 лет. По знаку Стрелец
Я трудоголик (звучит, как алкоголик)😅
Изначально ищу себе соседку для совместного проживания в Москве, (двушку или евро), а теперь хочу еще найти и подружку по душе и по интересам😊Только хорошего человека!
Имея качества: эмпатии,честности, доброты, мудрости и целецстремленности!
С другими людьми мне трудно вести близкие отношения.
Стараюсь вести здоровый образ жизни, не ем свинину и пью кофе без сахара😅
По интересам: фитнесс-бизнес, психология.
По целям: хочу свою квартиру студию в Москве, для сдачи посуточно😅
По характеру: спокойная, иногда как удав, прямолинейная, порядочная, жизнерадостная, глупой себя не считаю!
Была в сети на прошлой неделе
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