О себе

Мне 27 лет. По знаку Стрелец

Я трудоголик (звучит, как алкоголик)😅

Изначально ищу себе соседку для совместного проживания в Москве, (двушку или евро), а теперь хочу еще найти и подружку по душе и по интересам😊Только хорошего человека!

Имея качества: эмпатии,честности, доброты, мудрости и целецстремленности!

С другими людьми мне трудно вести близкие отношения.

Стараюсь вести здоровый образ жизни, не ем свинину и пью кофе без сахара😅

По интересам: фитнесс-бизнес, психология.

По целям: хочу свою квартиру студию в Москве, для сдачи посуточно😅



По характеру: спокойная, иногда как удав, прямолинейная, порядочная, жизнерадостная, глупой себя не считаю!