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Иваново
Профиль пользователя Daria85

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О себе

Привет, мне 21 год, Иваново, предпочитаю чтение книг, буду рада, если посоветуете что-то интересное🙃, ввожу в свою жизнь тренировки, обожаю творчество и творческих людей

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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