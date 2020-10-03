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Иваново
Иваново
Профиль пользователя Daria85
О себе
Привет, мне 21 год, Иваново, предпочитаю чтение книг, буду рада, если посоветуете что-то интересное🙃, ввожу в свою жизнь тренировки, обожаю творчество и творческих людей
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей
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