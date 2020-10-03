Иваново

Профиль пользователя Daria85

О себе Привет, мне 21 год, Иваново, предпочитаю чтение книг, буду рада, если посоветуете что-то интересное🙃, ввожу в свою жизнь тренировки, обожаю творчество и творческих людей

Была в сети на этой неделе

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