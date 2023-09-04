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Иваново
Профиль пользователя Anechkal

фото пользователя Anechkal

О себе

Люблю гулять в парке, сидеть в кафе, можно поиграть в настольники, слушаю музыку разную, хожу в кино, люблю узнавать что то новое, можно съездить куда-нибудь недалеко..

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры
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