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Иваново
Люблю общаться с людьми и открывать для себя что-то новое.
Иваново
Профиль пользователя Alexrig
О себе
Люблю общаться с людьми и открывать для себя что-то новое.
Кто я в жизни? Меломан, экстраверт, itшник)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино
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