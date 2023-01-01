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Иваново
Профиль пользователя Alexrig

фото пользователя Alexrig

О себе

Люблю общаться с людьми и открывать для себя что-то новое.

Кто я в жизни? Меломан, экстраверт, itшник)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Иваново → прогуляться, перекусить

В холодные осенние дни надо объединяться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя turbodashulyk

Иваново → прогуляться, перекусить

Посидеть в кальянной с компанией, пообщаться, поиграть в настолки?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Valeria.2002

Иваново → прогуляться, перекусить

Хочу найти новый интересных людей с которыми можно будет в последующем дружить

Откликнулись 2 участника

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