Иваново

Профиль пользователя Alexrig

О себе Люблю общаться с людьми и открывать для себя что-то новое.



Кто я в жизни? Меломан, экстраверт, itшник)

Был в сети на прошлой неделе

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