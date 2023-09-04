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Иваново
Профиль пользователя Alex_Alex

фото пользователя Alex_Alex

О себе

Люблю смотреть сериалы и фильмы, слушаю разумную музыку, кроме электроники, обожаю кошек, люблю мотоциклы и скорость.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре

События пользователя

Иваново → пообщаться

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