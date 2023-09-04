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Иваново
Иваново
Профиль пользователя Alex_Alex
О себе
Люблю смотреть сериалы и фильмы, слушаю разумную музыку, кроме электроники, обожаю кошек, люблю мотоциклы и скорость.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян
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