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Стамбул
Профиль пользователя Maryamhuk

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О себе

I strive to teach girls in hijabs and modesty listen to nasheeds in the future

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба✝️ Религия🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь
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