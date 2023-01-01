⬅️ Посмотреть других пользователей в Стамбуле
Стамбул
Приветливый и общительный человек. Люблю пешие прогулки, путешествовать, читать книги и свою кошку.
Стамбул
Профиль пользователя I_am_Lana
О себе
Приветливый и общительный человек. Люблю пешие прогулки, путешествовать, читать книги и свою кошку.
Ищу компанию для культурного времяпровождения.
✅Меломан, однако рок ближе
✅Сериалы: аниме, фентези, комедии
✅Фильмы: мистика, фентези, комедии
✅Книги: детективы, мистика, психология
✅Интересы: тестирование, фотография
✅ Трепетно отношусь к м/с Metal Family
❌Равнодушна к: спорту, клубам, алкоголю, политике и триллерам
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Стамбул
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам