О себе

Приветливый и общительный человек. Люблю пешие прогулки, путешествовать, читать книги и свою кошку.

Ищу компанию для культурного времяпровождения.



✅Меломан, однако рок ближе

✅Сериалы: аниме, фентези, комедии

✅Фильмы: мистика, фентези, комедии

✅Книги: детективы, мистика, психология

✅Интересы: тестирование, фотография

✅ Трепетно отношусь к м/с Metal Family

❌Равнодушна к: спорту, клубам, алкоголю, политике и триллерам