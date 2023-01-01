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Стамбул
Профиль пользователя I_am_Lana

фото пользователя I_am_Lana

О себе

Приветливый и общительный человек. Люблю пешие прогулки, путешествовать, читать книги и свою кошку.
Ищу компанию для культурного времяпровождения.

✅Меломан, однако рок ближе
✅Сериалы: аниме, фентези, комедии
✅Фильмы: мистика, фентези, комедии
✅Книги: детективы, мистика, психология
✅Интересы: тестирование, фотография
✅ Трепетно отношусь к м/с Metal Family
❌Равнодушна к: спорту, клубам, алкоголю, политике и триллерам

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Предлагаю челлендж

маленькое фото пользователя artur.klimenkoff
маленькое фото пользователя Anya2
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sunny91

Волгоград → прогуляться, перекусить

Где в центре хороший кофе?)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя design_demina

Волгоград → прогуляться, перекусить

Го прогуляемся по набережной сегодня вечерком?)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Tatiana_S

Волгоград → пообщаться

Обсуждение сериалов, книг

Откликнулся 1 участник

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