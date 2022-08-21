Стамбул
Профиль пользователя Eugene89
О себе
Нахожусь в процессе эмиграции.
Увлекаюсь настольными играми, смотрю кино, сериалы(в основном интересна научная фантастика).
Спортом не увлекаюсь от слова совсем, но про себя не забываю и старость держать себя в форме походами в тренажерный зал и на площадку с турниками.
Изучаю языки программирования и английский. Трудно, но необходимо. Так же это очень полезно для того, чтоб держать свой ум в тонусе.
В меру зануден, вежлив, доброжелателен.
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
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