Нахожусь в процессе эмиграции. Увлекаюсь настольными играми, смотрю кино, сериалы(в основном интересна научная фантастика). Спортом не увлекаюсь от слова совсем, но про себя не забываю и старость держать себя в форме походами в тренажерный зал и на площадку с турниками. Изучаю языки программирования и английский. Трудно, но необходимо. Так же это очень полезно для того, чтоб держать свой ум в тонусе. В меру зануден, вежлив, доброжелателен.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

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