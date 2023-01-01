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Искитим
Профиль пользователя Lizok2023

фото пользователя Lizok2023

О себе

Я очень люблю рисовать картины красками, карандашами, петь песни я меломан поэтому любой жанр подойдёт, писать стихи на разные темы. И ещё смотреть ужасы и комедии!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Искитим → прогуляться, перекусить

Прогуляться и пофоткаться! 😄

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