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Искитим
Искитим
Профиль пользователя Lizok2023
О себе
Я очень люблю рисовать картины красками, карандашами, петь песни я меломан поэтому любой жанр подойдёт, писать стихи на разные темы. И ещё смотреть ужасы и комедии!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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