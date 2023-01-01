Искитим

Профиль пользователя Lizok2023

О себе Я очень люблю рисовать картины красками, карандашами, петь песни я меломан поэтому любой жанр подойдёт, писать стихи на разные темы. И ещё смотреть ужасы и комедии!

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