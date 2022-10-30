Искитим
Профиль пользователя CuteLiza2078
О себе
Я очень люблю рисовать картины красками, карандашами, петь песни я меломан поэтому любой жанр подойдёт, писать стихи на разные темы. И ещё смотреть ужасы и комедии!
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Чат поддержки: задайте вопрос тут
Москва → Другое
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Москва → Другое
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Москва → Другое
Хочу найти новых подружек (общение в телеграмме)
Новосибирск → Другое
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
Новосибирск → Другое
Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей
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