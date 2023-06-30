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Ишим
Профиль пользователя alisalzrv

фото пользователя alisalzrv

О себе

Люблю саморазвиваться. Снимаю видео на Ютубе и тик токе (пока только что-то вроде развлекательных и лайфстайл). Снимаю не только трендовое, но и пытаюсь реализовать свои идеи. Нравится танцевать. Учу танцы из ТТ, переодически учу хореографии с Ютуба. Хочу пробовать новое и интересное.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян
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