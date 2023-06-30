О себе

Люблю саморазвиваться. Снимаю видео на Ютубе и тик токе (пока только что-то вроде развлекательных и лайфстайл). Снимаю не только трендовое, но и пытаюсь реализовать свои идеи. Нравится танцевать. Учу танцы из ТТ, переодически учу хореографии с Ютуба. Хочу пробовать новое и интересное.