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Ишим
Ишим
Профиль пользователя alisalzrv
О себе
Люблю саморазвиваться. Снимаю видео на Ютубе и тик токе (пока только что-то вроде развлекательных и лайфстайл). Снимаю не только трендовое, но и пытаюсь реализовать свои идеи. Нравится танцевать. Учу танцы из ТТ, переодически учу хореографии с Ютуба. Хочу пробовать новое и интересное.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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