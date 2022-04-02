Иркутск
Профиль пользователя Zxcvftj

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О себе

Люблю гулять учусь хочу найти себе девушку которая умеет готовить любить сегда будет и по могать сегда

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес
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