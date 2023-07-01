О себе

Есть миллиарды тем, на которые можно пообщаться друг с другом. Мне кажется, мы так мало стали разговаривать друг с другом, что скоро забудем, как это делается вообще :) предлагаю дружить, вести беседы, придумывать что-то новое и вопрошать это в жизнь!