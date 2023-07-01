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Иркутск
Профиль пользователя Valentina38

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О себе

Есть миллиарды тем, на которые можно пообщаться друг с другом. Мне кажется, мы так мало стали разговаривать друг с другом, что скоро забудем, как это делается вообще :) предлагаю дружить, вести беседы, придумывать что-то новое и вопрошать это в жизнь!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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