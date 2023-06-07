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Иркутск
Профиль пользователя ubeisb

фото пользователя ubeisb

О себе

в основном провожу время на свежем воздухе. по музыке я меломан. вполне зорошо умею готовить)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Иркутск → пообщаться

хорошего собеседника

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