Иркутск

Профиль пользователя ubeisb

О себе в основном провожу время на свежем воздухе. по музыке я меломан. вполне зорошо умею готовить)

Был в сети на прошлой неделе

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