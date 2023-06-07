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Иркутск
Иркутск
Профиль пользователя ubeisb
О себе
в основном провожу время на свежем воздухе. по музыке я меломан. вполне зорошо умею готовить)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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