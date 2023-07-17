О себе

Большую часть времени посвящаю учебе в ВУЗе



В свободное время люблю смотреть сериалы/фильмы, гулять, шоппинг



Люблю вкусную еду в ресторанах (итальянская, русская кухня, морепродукты)



Люблю животных, особенно собак



Интересуюсь психологией, астрологией, духовностью



Могу поддержать разговор на многие темы



Хочу найти подруг, близких мне по духу