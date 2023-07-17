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Иркутск
Большую часть времени посвящаю учебе в ВУЗе
Иркутск
Профиль пользователя TaisiyaS
О себе
Большую часть времени посвящаю учебе в ВУЗе
В свободное время люблю смотреть сериалы/фильмы, гулять, шоппинг
Люблю вкусную еду в ресторанах (итальянская, русская кухня, морепродукты)
Люблю животных, особенно собак
Интересуюсь психологией, астрологией, духовностью
Могу поддержать разговор на многие темы
Хочу найти подруг, близких мне по духу
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры
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