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Иркутск
Профиль пользователя TaisiyaS

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О себе

Большую часть времени посвящаю учебе в ВУЗе

В свободное время люблю смотреть сериалы/фильмы, гулять, шоппинг

Люблю вкусную еду в ресторанах (итальянская, русская кухня, морепродукты)

Люблю животных, особенно собак

Интересуюсь психологией, астрологией, духовностью

Могу поддержать разговор на многие темы

Хочу найти подруг, близких мне по духу

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Иркутск → прогуляться, перекусить

Классно провести время

маленькое фото пользователя kiri2lova
Откликнулся 1 участник
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