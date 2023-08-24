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Иркутск
Профиль пользователя Sveta_pav

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О себе

Я люблю общаться, ищу простое общение, слушаю музыку, изучаю английский и корейский языки, могу выслушать, поддержать.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏢 Работа 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Иркутск → пообщаться
Ищу новые знакомства, возможно и встречи, просто хочу общения
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